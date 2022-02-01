25 حالة وفاة و8001 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 25 حالة وفاة بتاريخ 31 جانفي 2022 ليرتفع العدد الجملي للوفيات لـ26362 حالة منذ بداية الجائحة.

كما تم تسجيل 8001 إصابة جديدة بكورونا في التاريخ ذاته، ليرتفع العدد الجملي للمصابين إلى 917814 إصابة، في حين تم تسجيل 12624 حالة تعافي ليرتفع العدد الجملي للمتعافين إلى 791720 شخصا.

كما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية بتاريخ 31 جانفي 2022 بلغت 36.01 بالمائة.

وأضافت الوزارة أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة بلغ إلى حدود يوم أمس الإثنين، 1228 حالة و 200 حالة مقيمة بأقسام الانعاش والعناية المركزة و 50 حالة تحت التنفس الاصطناعي.

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