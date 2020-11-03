25 وفاة و1220 إصابة بكورونا خلال يوم أمس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تمّ بتاريخ 2 نوفمبر 2020، تسجيل 1220 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 3508 تحاليل منجزة، فيما بلغ عدد الوفيات 25 حالة لليوم ذاته.

وقد بلغ عدد الوفيات المبلغ عنها يوم 2 نوفمبر والمسجلة في الفترة الممتدة من 1 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 77 شخصا.

كما بلغ عدد المرضى المقيمين حاليا في المستشفيات 1386 شخصا، فيما يقيم بأقسام العناية المركزة 241 شخصا.

وارتفع بذلك عدد مصابي كورونا في تونس منذ بداية الجائحة إلى 63126 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات المبلغ عنها إلى غاية يوم أمس الاثنين على الساعة الثامنة مساء 1483 وفاة.



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