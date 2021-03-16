25 وفاة و549 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 15 مارس 2021، تسجيل 25 وفاة و 549 إصابة جديدة بكورونا في تونس.

وارتفع بذلك إجمالي الوفيات المسجلة في تونس جراء الفيروس التاجي منذ بداية انتشاره في مارس 2020 إلى 8429 حالة وفاة فيما بلغ إجمالي الإصابات الجملية 242673 حالة إصابة .

وبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 209755 حالة شفاء بعد تسجيل 614 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة .

ويتم حاليا التكفل بـ1037 مصابا بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 276 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، و92 مصابا تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

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