2509 إصابة جديدة بكورونا و45 وفاة خلال يومي 2 و3 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 2509 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس، بعد إنجاز 7788 تحليلا مخبريا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 22230 إصابة منذ بداية الجائحة.

كما تم خلال اليومين الماضيين تسجيل 45 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 321 وفاة.

وبلغ عدد المرضى الذين يقع التكفل بهم في المستشفيات إلى حدود يوم 3 أكتوبر 440 شخصا، 116 منهم في أقسام العناية المركزة، و45 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.



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