26 وفاة في الوسط المدرسي بسبب كورونا

أعلنت وزارة التربية مساء اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات الجملية في الوسط المدرسي إلى 26 حالة وفاة، وذلك منذ منتصف سبتمبر الماضي وإلى حدود أمس.

وكشفت الوزارة بأن عدد الإصابات بالفيروس المرصودة بالوسط المدرسي ارتفع وبلغ 3194 حالة اصابة، وفق آخر المعطيات المحينة.

وسجل أكبر عدد من الإصابات في الوسط المدرسي في صفوف المدرسين بـ 1473 إصابة، شفي منهم 1032 مصابا، يليهم التلاميذ بـ 1342 إصابة، شفي منهم 999 .

وبلغت نسبة شفاء المصابين بكوفيد ـ19 في الوسط المدرسي 71.6 بالمائة، أي ما يعادل مجموع 2287 متعاف، وذلك خلال الفترة المتراوحة من 15 سبتمبر 2020 و26 نوفمبر الجاري.

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