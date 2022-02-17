26 وفاة و2754 إصابة جديدة بكورونا

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20 حالة وفاة و629 إصابة جديدة بكورونا أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، عن تسجيل 20 حالة وفاة و629 إصابة جديدة بكورونا بتاريخ ...

78 حالة وفاة و2199 إصابة جديدة بكورونا أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، أنه تمّ بتاريخ 16 أفريل 2021، تسجيل 78 حالة و ...

تونس: 49 حالة وفاة و 1411 إصابة جديدة بكورونا أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 8 ديسمبر 2020، تسجيل 1411 إصابة جديدة ...

38 وفاة و2050 إصابة جديدة بكورونا أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت 14 أوت 2021، عن تسجيل 2050 اصابة جديدة بكورونا و ...