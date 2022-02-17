26 وفاة و2754 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 15 فيفري 2022، تسحيل 26 حالة وفاة جديدة و2754 إصابة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 9367 تحليلا مخبريا بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 29.40 بالمائة.
ويتم حاليا التكفل بـ1380 مصابا بفيروس كورونا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاص، 248 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و54 آخرين تحت التنفس الاصطناعي.
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