27 جوان المقبل: انطلاق أوّل رحلة جويّة بين مونستر الألمانية و المنستير

تنطلق بداية من 27 جوان 2023، أوّل رحلة جويّة بين مدينة مونستر الألمانية وولاية المنستير، ستؤمنها خطوط الطيران الجديد « نوفال اير »، وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، الكاتب العام لبلدية المنستير، غازي السخيري.

وأوضح السخيري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذا الخط سيتواصل مبدئيا إلى غاية 31 أوت 2023 ثم سيستأنف مجددا في صائفة 2024، مع إمكانية أن يتواصل على مدار السنة في حال كانت هناك طلبات عليه من المسافرين.

وكانت بلدية المنستير سعت في إطار توأمتها مع بلدية مونستر الألمانية من أجل إعادة تفعيل هذا الخط الذي من شأنه دعم الحركة السياحية نحو الوجهة التونسية وخاصة جهة المنستير، حسب ذات المصدر.

ويتوقّع أن يكون الموسم السياحي بجهة المنستير طيّبا، سيما وأنّ نسق الرحلات على مطار المنستير-الحبيب بورقيبة الدولي بصدد التحسّن، وفق نائب رئيسة الجامعة التونسية للنزل ورئيس الجامعة الجهوية للنزل بالمنستير سليم الديماسي، الذي اعتبر أنّه نسق غير كاف ولابّد من تقوية العمل على سوقي الجزائر وليبيا باعتبارهما حرفاء للجهة.

وأشار سليم الديماسي أنّ تكلفة هبوط الطائرات بمطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي أعلى مقارنة بتكلفة هبوطها في مطار النفيضة الدولي، لذلك من الضروري أن تتدخل شركة « تاف » المستغلة لمطار المنستير « لتكثيف الحركيّة بهذا المطار باعتبار أنّ طاقته أكبر بكثير مما هي عليه حاليا ».

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