27 جويلية: اخر أجل للانتفاع بالعفو الاجتماعي

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ له اليوم الاثنين، لكافّة المدينين من المؤسّسات والعاملين لحسابهم الخاصّ في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي أن آخر أجل للانتفاع بالعفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي يوم 27 جويلية 2022.

ودعا الصندوق الراغبين في تسوية وضعيتهم والانتفاع بامتيازات العفو الاجتماعي الاتصال بالمكاتب الجهوية والمحلية وخلاص الديون المتخلدة بذمتهم إمّا دُفعة واحدة أو على أقساط شهريّة وفق روزنامة دفع تُبرم في الغرض وذلك للانتفاع بطرح كلّي أو جزئي لخطايا التأخير وفقا للشروط التالية :

1-بالنّسبة للمؤسّسات

*طرح كلّي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدّين ومصاريف التتّبع دفعة واحدة، أو على أقساط شهريّة على مدّة أقصاها 3 سنوات.

*طرح جُزئي و آلي بنسبة 50% من مبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كـامل أصـل الدين و مصاريف التتّبع بأقســــاط شهريّة على مدّة أقصـــاها 5 سنوات.

2-بالنّسبة للعاملين لحسابهم الخاص

*طرح كلّي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدّين ومصاريف التتّبع بأقساط شهريّة على مدّة أقصاها 5 سنوات.

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