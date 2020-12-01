27 حالة وفاة و3278 إصابة بالكورونا في الوسط المدرسي

أعلنت وزارة التربية مساء أمس الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 3278 إصابة منذ 15 سبتمبر الماضي إلى غاية يوم 27 نوفمبر الماضي.

وتتوزع الإصابات بالفيروس التاجي، إلى 1376 إصابة في صفوف التلاميذ، و1513 إصابة في صفوف المدرسين، و305 اصابة بين إطارات الإشراف الإداري والبيداغوجي، والإداريين، والقيمين العامين، والقيمين والمرشدين التطبيقيين، إضافة إلى 84 إصابة في صفوف العملة.

كما ارتفعت عدد الوفيات المسجلة جراء الإصابة بكوفيد 19 إلى 27 حالة وفاة، مقابل تسجيل 2333 حالة شفاء أي ما يعادل نسبة شفاء في حدود 71.2 بالمائة.

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