27 وفاة و1562 إصابة جديدة بكورونا



أعلنت وزارة الصحّة في بلاغ مساء اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020، تسجيل 1562 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس 12 نوفمبر، من مجموع 4523 تحليلا مخبريّا.

وبلغ عدد الوفيات الجديدة 27 حالة، أما عدد المرضى المقيمين حاليا في المستشفيات فهي في حدود 1538 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أنّ العدد الجملي للتحاليل المخبرية بلغ 400666 تحليلا، أما عدد المصابين بالفيروس فهو في حدود 77668.

كما ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا الى 52912 حالة شفاء.

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