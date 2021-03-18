27 وفاة و496 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تم يوم الأربعاء 17 مارس 2021، تسجيل 27 حالة وفاة جراء فيروس كورونا و496 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 4183 تحليلا مخبريا.

وقد ارتفع العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة إلى 8490 حالة وفاة و243935 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.

في المقابل، أكدت الوزارة أن عدد المتعافين تماما من الفيروس بلغ 210983 متعافيا بعد تسجيل 608 حالة شفاء جديدة.

ويتم حاليا التكفل بـ 1038 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات والمصحات الخاصة، من بينهم 266 مصابا يقيمون بأقسام العناية المركزة، فيما يخضع 90 مصابا منهم إلى التنفس الاصطناعي.

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