27 وفاة و777 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأربعاء 3 مارس 2021، أنه تم تسجيل 27 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 8074 وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 777 إصابة جديدة مما يرفع العدد الجملي للإصابات إلى 235 ألفا و8 حالات.

ويتم حاليا، التكفل بـ 1117 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، إضافة إلى إقامة 267 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 98 مصابا إلى التنفس الاصطناعي..

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