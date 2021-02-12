276 مهاجرًا تونسيًا غير شرعيا وصلوا إلى إيطاليا عام 2021

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية في بلاغ لها، أنه منذ بداية العام الجاري وإلى غاية يوم الأربعاء 10 فيفري 2021، وصل 2231 مهاجرًا غير نظاميا إلى السواحل الإيطالية.

وكشفت الوزارة بأنه من بين أكثر من 2200 مهاجرًا وصلوا إلى إيطاليا عام 2021، هناك 276 مهاجرًا تونسيًا (12٪)، استناداً إلى ما أعلن عنه المهاجرين من جنسيات وقت وصولهم.

ولفت البيان إلى أن « المهاجرين الآخرين، يأتون من ساحل العاج (223 بنسبة 10٪)، غينيا (222، 10٪)، إريتريا (217، 10٪)، الجزائر (125، 5٪)، مالي (105، 5٪)، بنغلاديش (83، 4٪)، السودان (81، 4٪)، الكاميرون (64، 3٪)، ومصر (52، 2٪) .

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