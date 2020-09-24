28 إصابة جديدة بكورونا في نابل

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل اليوم الخميس، أنه بتاريخ 23 سبتمبر 2020 تم إجراء 384 تحليلا مخبريا، وقد تم تسجيل 28 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتتوزع الإصابات على هذه المعتمديات:

-8 قليبية

-6 الهوارية

-3 نابل

- 3 سليمان

- 2 قربة

-1 قرمبالية

- 1 الحمامات

- 1 بني خيار

-1 منزل بوزلفة

-1 بني خلاد

-1 منزل التميم

وقد ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في ولاية نابل إلى 578 شخصا، 11 منهم يقيمون بالمؤسسات الاستشفائية.

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