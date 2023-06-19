28 جوان عيد الأضحى المبارك

أعلن مفتي الجمهوريّة هشام بن محمود في بلاغ صادر مساء الأحد، أنّ يوم عيد الأضحى سيكون يوم الأربعاء العاشر من ذي الحجّة 1444 الموافق لـ28 جوان 2023.

وأشار ديوان الإفتاء بالجمهوريّة التونسيّة، إلى أنه لمّا كان الحجّ عرفة، وبعد إعلان المملكة العربيّة السّعودية، أنّ يوم عرفة سيكون يوم التاسع من ذي الحجة 1444 الموافق لـ27 جوان 2023 فإنّ عيد الأضحى سيكون يوم 28 من الشهر نفسه.

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