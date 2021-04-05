28 وفاة و1133 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 4 أفريل 2021، تسجيل 28 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1133 إصابة من جملة 5286 تحليلا مخبريا.

وقد ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس التاجي إلى 8993 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحالات المكتشفة 261177 إصابة.

وتم في اليوم نفسه، تسجيل 877 حالة شفاء، ليرتفع العدد الجملي للمتعافين إلى 219912 شخصا.

ويتم حاليا التكفل بـ 1527 شخصا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، فيما يُقيم 356 شخصا بأقسام العناية المركزة، ويخضع 111 شخصا للتنفس الاصطناعي.

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