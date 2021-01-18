29 جانفي: انطلاق الصولد الشتوي

أعلنت الغرفة الوطنية لتجارة الاقمشة والملابس الجاهزة بالتفصيل، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن موسم التخفيضات الشتوية 2021 (الصولد) سينطلق بداية من 29 جانفي الحالي ويتواصل على امتداد 6 أسابيع.

وطالبت الغرفة المشاركين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للتخفيضات والإشهار التجاري وذلك من خلال إيداع تصريح بعملية التخفيض وجرد المنتوجات لدى مصالح وزارة التجارة والالتزام بنسبة التخفيضات المصرح بها على أن لا تقل عن 20 بالمائة.

ويتعين على التجار تخفيض السعر على المنتوج حسب نظام التأشير الثنائي الذي يتطلب ذكر السعر قبل التخفيض وبعده والاشهار على واجهة المحلات من خلال استعمال كلمة » تخفيض موسمي « .

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