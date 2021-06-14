29 جوان: جلسة عامّة بالبرلمان للتداول في مسألة امتناع الرئيس عن ختم قانون المحكمة الدستورية

عقد ماهر مذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال بعد ظهر اليوم الاثنين 14 جوان 2021، نقطة إعلامية، للإعلان عن برنامج عمل المجلس في المرحلة القادمة وجملة القرارات التي اتخذها المكتب خلال اجتماعه اليوم .

واعلن مساعد الرئيس عن قرار المكتب المتعلق بالموافقة بالإجماع على التمديد بالعمل وفق الإجراءات الاستثنائية التي يضمن استمرارية عمل مجلس نواب الشعب في ظل تفشي كوفيد 19 ، مشيرا الى ان خلية الازمة وافقت قبل ذلك على هذا التمديد .

وأشار مذيوب إلى أن المكتب قرر عقد مجموعة من الجلسات العامة يوم 29 و30 جوان و01 جويلية وستخصص جلسة 29 جوان للتداول بخصوص امتناع رئيس الجمهورية على ختم القوانين وخصوصا قانون المحكمة الدستورية .

وجدّد مذيوب تأكيد احترام الجميع والتقدير لمقام رئيس الجمهورية وتأكيد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية التعاون بين جميع مؤسسات الدولة الدستورية .

وبخصوص مسالة مطالب رفع الحصانة، أكد مذيوب أنه ورد على مجلس نواب الشعب مؤخرا طلب وحيد لرفع الحصانة .

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