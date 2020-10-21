29 وفاة و1442 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 20 أكتوبر 2020 تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في تونس، ليرتفع العدد الجملي للمصابين إلى 45482 شخصا.

كما تم تسجيل 29 وفاة جديدة خلال الفترة المذكورة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 740 شخصا.

وبلغ عدد المرضى الذين يقع التكفل بهم في المستشفيات إلى حدود يوم أمس، 1034 إصابة، 168 مصاباً يقع التكفل بهم حالياً بأقسام العناية المركزة و95 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

وكشفت الوزارة في بلاغها بأن عدد المرضى الجُدد الذين تم إيواؤهم بالمستشفيات يوم 20 أكتوبر فقط 57 شخصا، 4 منهم تم إيواؤهم بأقسام الإنعاش.



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