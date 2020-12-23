29 وفاة و4588 إصابة بفيروس كورونا في الوسط التربوي

أعلنت وزارة التربية مساء الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، أن إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد بالوسط المدرسي قد بلغ 29 حالة، وذلك منذ بداية السنة الدراسية وإلى حدود يوم الاثنين 21 ديسمبر الجاري.

وارتفعت عدد الإصابات بالفيروس التاجي المرصودة بالوسط المدرسي، إلى 4588 إصابة، 2089 إصابة في صفوف التلاميذ و1966 لدى المدرسين و396 إصابة الإصابات في صفوف إطار الإشراف الإداري والبيداغوجي والإداريين والقيمين العامين والقيميين والمرشدين التطبيقيين، و137 إصابة لدى العملة.

وبلغت نسبة شفاء المصابين بكوفيد ـ19 في الوسط المدرسي 70.4 بالمائة، أي ما يعادل مجموع 3230 حالة شفاء، وذلك خلال الفترة المتراوحة من 15 سبتمبر 2020 و21 ديسمبر الجاري.

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