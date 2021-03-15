290 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 14 مارس 2021، تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و290 إصابة جديدة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة بأن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 8404 حالة وفاة و242 ألفا و 124 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية شهر مارس 2020.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس الى 209166 بعد تسجيل 1480 حالة شفاء جديدة.

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