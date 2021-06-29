292 مصابا بكورونا بسجن المسعدين

أعلن المدير الجهوي للصحة بسوسة محمد الغضباني خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء 29 جوان 2021 بمقر الولاية، أن عدد الاصابات بكورونا في صفوف عدد من السجناء والأعوان بسجن المسعدين بلغ 292 مصابا .

وأشار الغضباني إلى أنه تم اكتشاف بؤرة لتفشي فيروس كورونا بالسجن المدني بالمسعدين يوم 17 جوان 2021، وتم رصد 27 حالة بعد جلب مساجين من القيروان، فتقرّر إجراء عملية تقصّي سريع استعجالي لكل المساجين والعاملين بالسجن، مؤكدا في الآن ذاته أن اكثر من 406 بين مساجين وأعوان تلقوا جرعات التلقيح المضادة لفيروس كورونا المستجد.

كما تم نقل عدد من المصابين بالكوفيد 19 من المساجين إلى سجن آخر بتونس العاصمة، وتمّ تخصيص أجنحة خاصة بعد عزلها للبعض الآخر.

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