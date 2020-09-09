293 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة بلاغ لها، أنه بتاريخ 7 سبتمبر 2020، تم تسجيل 293 حالة إصابة جديدة، و39 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليبلغ العدد الجملي للحالات 5417.

وقد تم، منذ فتح الحدود في27 جوان 2020، تسجيل 4216 حالة مؤكدة حاملة لفيروس الكورونا الجديد منها 587 حالة وافدة و3584 حالة محلية (85 %) و46 حالة وفاة (%1).

ويقع التكفل حاليا بـ 86 (2،5%) مريضا في المستشفيات من بينهم 26 (0,75%) مريضا بأقسام العناية المركزة. ويبلغ عدد الحالات النشيطة 3459 (82%) وعدد المرضى الحاملين للأعراض 538 (15،5 %).

وقد تمّ إجراء 2603 تحليلا مخبريا من بينها 100 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 162200.



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