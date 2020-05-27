3 أشخاص ممّن تناولوا «القوارص» فقدوا بصرهم

أعلن رئيس قسم طب العيون بمستشفى فرحات حشاد بسوسة « الهاشمي محجوب » في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الأربعاء، أن 3 أشخاص ممّن تناولوا « القوارص » الممزوج بنسبة مرتفعة من كحول « الميثانول » السام فقدوا بصرهم.

وبين المتحدث بأن أضرارا في العصب البصري حدثت جراء تناولهم لمشروب كحولي ممزوج بمادة « الميتانول » وهي مادة شبيهة بالكحول ويتم استعمالها في صناعة العطور وبعض الأدوية لكن بكميات مدروسة.

وقال محجوب إن نسبة الشفاء منعدمة تماما.

وكان المدير الجهوي للصحة بالقيروان حمدي الحذري قد أعلن ارتفاع عدد حالات التسمم جراء تناول القوارص إلى 66 إصابة بيتهم 7 وفيات، مشيرا إلى أن 33 مصابا تم توجيههم إلى العناية المركزة بعدد من المستشفيات .

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