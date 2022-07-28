3 أوت: إطلاق مشروع الهوية الرقمية الوطنية على الجوال



استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم الأربعاء 27 جويلية 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال، للاطلاع على مدى تقدم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لرقمنة الخدمات الموجهة للمواطن.

وأكدت رئيسة الحكومة على أهمية المضي قدما في تنفيذ هذه الاستراتيجية دعما لمسار الانتقال الرقمي في تونس، وتسهيل الإجراءات الإدارية والتقليص من المعاملات الورقية.

وفي هذا الإطار، قدم وزير تكنولوجيات الاتصال بسطة حول اهم الاستعدادات لإطلاق مشروع الهوية الرقمية الوطنية على الجوال وبوابة المواطن والمضمون الإلكتروني على الخط وذلك يوم الأربعاء 3 أوت 2022.

وتمثل الهوية الرقمية على الجوال « ء-هوية »، أوّل هويّة وطنية رقمية تونسية موجهة للمواطنين، حيث ستسمح لهم من النفاذ الآمن والسريع إلى الخدمات الإدارية وإستخراج الوثائق الرسمية على الخط. كما ستضمن لهم تأمين معاملاتهم وإتمام إجراءاتهم الإدارية على الخط بطريقة سهلة ومبسطة على مدار الساعة ودون الحاجة إلى التنقل.

وسيكون مضمون الحالة المدنية الحامل لرقم الحالة المدنية والختم الالكتروني المرئي أول خدمة يتم تأمينها بإستعمال الهوية الرقمية على الجوال « ء-هوية »، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الموجهة للمواطن « ء-بوابة.

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