3 إصابات جديدة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه بتاريخ 16جوان 2020، تمّ إجراء 1492 تحليلا مخبريا من بينها 12 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 62922.

وقد تم تسجيل 07 تحاليل إيجابية من بينها 03 حالات إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري و04 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1128 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1004 حالة شفاء و50 حالة وفاة و74 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.



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