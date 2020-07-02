3 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليم الخميس، أنه بتاريخ 01 جويلية 2020، تمّ إجراء 574 تحليلا مخبريا من بينها 24 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 70614.

وقد تم تسجيل 14 تحليلا إيجابيا من بينها 03 حالات إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في الحجر الصحي الإجباري، و11 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1178 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1039 حالة شفاء و50 حالة وفاة و89 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

مع العلم وأن جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بهم داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض.



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