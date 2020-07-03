3 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه بتاريخ 02 جويلية 2020، تمّ إجراء 620 تحليلا مخبريا من بينها 25 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 71198.

وقد تم تسجيل 13 تحليلا إيجابيا من بينها 03 حالات إصابة جديدة وافدة و10 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1181 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1045 حالة شفاء و50 حالة وفاة و86 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 01 حالة إصابة حاليا بالمستشفى.

مع العلم وأن جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بهم داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض.



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