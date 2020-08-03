3 إصابات محلية جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه بتاريخ 02 أوت 2020، تمّ إجراء 249 تحليلا مخبريا من بينها 32 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 96537.

وقد تم تسجيل 09 تحاليل إيجابية من بينها 04 حالات إصابة جديدة: 03 حالات إصابة محلية و01 حالة إصابة وافدة و05 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1565 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1225 حالة شفاء و51 حالة وفاة و289 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 09 حالات إصابة وقع التكفل بها في المستشفى.



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