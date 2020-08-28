3 إصابات محلية جديدة بكورونا في بنزرت الشمالية

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت اليوم الجمعة، أنه بتاريخ 27 أوت 2020 صدرت نتيجة 40 عينة تم رفعها يوم 26 أوت 2020، و قد تم تسجيل 03 اصابات محلية بفيروس كورونا المستجد بمعتمدية بنزرت الشمالية و هم من بين مخالطي حالة ايجابية سجلت بولاية أريانة .

كما أعلنت الإدارة الجهوية للصحة أن باقي العينات التي وقع رفعها بمصنع النسيج بمنزل بورقيبة صدرت كلها سلبية.

ودعت إدارة الصحة كافة المتساكنين الى احترام قواعد التباعد الاجتماعي و ارتداء الكمامات وغسل الأيدي بصفة منتظمة.

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