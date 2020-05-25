3 إصابات مستوردة بكورونا في سوسة وصفاقس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها، أنه بتاريخ 24 ماي 2020، تمّ إجراء 167 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 23 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 16 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 118 تحليلا، مخبر المستشفى العسكري: 10 تحاليل)، من بينها 10 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 47816.

وقد تم تسجيل 8 تحاليل إيجابية، 05 منها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و03 حالات إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم ووضعهم في مركز حجر صحي إجباري، ليبلغ العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1051 حالة موزعة كالآتي: 917 حالة شفاء و48 حالة وفاة و86 حالة إصابة لا زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 3 مقيمين حاليا في المستشفيات.



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