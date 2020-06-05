قالت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية خلال نقطة إعلامية اليوم الجمعة، إن هناك 3 سيناريوهات تتعلق بإمكانية ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد في العالم.
وتتمثل السيناريوهات فيما يلي:
1- السيناريو الأول: تراجع نسبة تفشي عدوى بفيروس كورونا وصولا إلى اندثاره بفضل إجراءات حفظ الصحة المتبعة من قبل الدول
2- السيناريو الثاني: تراجع مستوى انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بصفة تدريجية، لكن مع احتمال ظهوره مجددا وانتشاره بالعالم في فصل الخريف القادم تزامنا مع فترة انتشار الأنفلونزا الموسمية.
3- السيناريو الثالث: بقاء الفيروس منتشرا بصفة دائمة، خاصة وأن لا أحد يمكن أن يجزم بما يمكن أن يحصل بالنظر إلى وجود خصائص غير مفهومة لهذا الفيروس.
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