3 سيناريوهات تتعلق بإمكانية ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا

قالت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية خلال نقطة إعلامية اليوم الجمعة، إن هناك 3 سيناريوهات تتعلق بإمكانية ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد في العالم.

وتتمثل السيناريوهات فيما يلي:

1- السيناريو الأول: تراجع نسبة تفشي عدوى بفيروس كورونا وصولا إلى اندثاره بفضل إجراءات حفظ الصحة المتبعة من قبل الدول

2- السيناريو الثاني: تراجع مستوى انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بصفة تدريجية، لكن مع احتمال ظهوره مجددا وانتشاره بالعالم في فصل الخريف القادم تزامنا مع فترة انتشار الأنفلونزا الموسمية.

3- السيناريو الثالث: بقاء الفيروس منتشرا بصفة دائمة، خاصة وأن لا أحد يمكن أن يجزم بما يمكن أن يحصل بالنظر إلى وجود خصائص غير مفهومة لهذا الفيروس.

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