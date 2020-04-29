3 مراحل للحجر الصحي الموجّه

أعلنت الحكومة في ندوة صحفية عقدتها ظهر اليوم الأربعاء، عن الخطة الوطنية للحجر الصحي الموجه التي سيتم اعتمادها انطلاق من 4 ماي المقبل.
وتنقسم فترة الحجر الصحي الموجه على 3 مراحل:
- من 4 ماي 24 ماي
-من 24 ماي إلى 4 جوان
-من 4 جوان إلى 14 جوان
وأكدت لبنى الجريبي الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الكبرى أنه سيقع في كل مرة تقييم الوضع صحي حسب التحكم في انتشار فيروس كورونا.
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