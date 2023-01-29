%11.3 نسبة التصويت في الدور الثاني للانتخابات التشريعيّة

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات مساء اليوم الأحد، أنّ نسبة التصويت في الدور الثاني للانتخابات التشريعيّة، بلغت إلى حدود الساعة السادسة مساءً، 11.30 بالمائة، بمعدّل 887.638 ناخب.

وقد بلغت نسبة إقبال الشباب على الإقتراع في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بين 18 و25 سنة 4.84%، فيما بلغت نسبة إقبال الفئة بين 26 و45 سنة على التصويت 27.44% أما الفئة التي تتراوح أعمارهم بين 46 و60 سنة فقد بلغت 34.03% في حين بلغت نسبة الفئة التي تتجاوز 60 سنة بلغت 33.69% .

وبلغت نسبة مشاركة الإناث في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية 32.36% في حين بلغت نسبة الذكور 67.64%.

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