3 وفيات و1211 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، المُبلّغ عنها بتاريخ 28 فيفري الماضي، بلغ 3 وفيات مقابل 1211 إصابة جديدة.

وارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات بالفيروس، منذ بداية الوباء، إلى 27824 حالة وفاة والإصابات إلى 999441 إصابة.

كما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 18.25 بالمائة.

ويتم حاليا التكفل بـ900 مصابا بالفيروس في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 184 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، فيما يخضع 50 مصابا للتنفس الاصطناعي.

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