نابل: 3 وفيات و192 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 8 جانفي 2021، تسجيل 192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3 حالات وفاة ليرتفع عدد وفيات كورونا بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 294 شخصا.

وتتوزع الإصابات الجديدة على المعتمديات كما يلي:

-54 نابل

-12 بني خيار

-30 الحمامات

-16 دار شعبان الفهري

-1 قليبية

-19 الهوارية

-7 قربة

-22 سليمان

-5 قرمبالية

17 منزل بوزلفة

-8 منزل التميم

-1 حمام لغزاز

وتم تسجيل 3 حالات وفاة، لمواطنة عمرها 81 عاما من معتمدية الحمامات، ومواطنة عمرها 80 عاما أصيلة معتمدية بني خلاد وحالة وفاة ثالثة لامرأة تبلغ من العمر 93 عاما من معتمدية الهوارية.

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