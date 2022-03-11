3 وفيات و2099 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن تسجيل 3 حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء 9 مارس الجاري و2099 تحليلا إيجابيا من مجموع 8051 تحليلا مخبريا، بنسبة تحاليل إيجابية يومية بلغت 26.07%.

وبلغ العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء 28018 شخصا، فيما بلغ العدد الجملي للتحاليل الإيجابية 1020546 شخصا.

وتم حاليا التكفل بـ495 شخصا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 113 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، فيما يخضع 36 شخصا للتنفس الاصطناعي.

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