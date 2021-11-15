3 وفيات و29 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 3 وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا يوم أمس الأحد 14 نوفمبر الحالي، و29 إصابة جديدة بالفيروس تم اكتشافها بعد إنجاز 1912 تحليلا مخبريا أي بنسبة تحاليل إيجابية قُدّرت بـ 1.52 بالمائة.

وقد ارتفع العدد الجملي للوفيات جراء هذا الفيروس إلى 25315 وذلك منذ بداية الوباء، فيما تعافي منه 689585 شخصا.

من جهة أخرى، وصل عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة بتاريخ 14 نوفمبر الجاري 143 شخصا، 49 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و9 آخرون تحت التنفس الاصطناعي.

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