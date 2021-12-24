3 وفيات و320 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بتاريخ 23 ديسمبر الجاري، و320 تحليلا إيجابيا من مجموع 16348 تحليلا مخبريا، أي بنسبة تحاليل إيجابية يومية قدرها 1.96 بالمائة.

وأوضحت الوزارة أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 25 ألفا و516 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس ليوم 23 ديسمبر الجاري، قد بلغ 234 شخصا، ليبلغ بذلك العدد الجملي للمتعافين 694 ألفا و914 شخصا.

ويتم حاليا التكفل بـ234 مريضا في المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، من بينهم 15 حالة جديدة ليوم أمس، وإلى أن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 80، في حين يخضع 16 شخصا للتنفس الاصطناعي.

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