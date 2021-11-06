3 وفيات و83 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 4 نوفمبر 2021، تسجيل 3 وفيات و83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 3611 تحليلا مخبريا.

وقد ارتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها إلى 25267 شخصا، فيما بلغ العدد الجملي للحالات المكتشفة 713154 شخصا.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية 2.30 بالمائة.

كما بلغ عدد مرضى كوفيد-19 المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة 233 شخصا، 58 بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و18 تحت التنفس الاصطناعي.

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