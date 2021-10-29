3 وفيات و88 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تم التصريح بشكل أولي بثلاث وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، بتاريخ يوم أمس الخميس، مضيفة أنه سجل، بالمقابل، 88 تحليلا إيجابيا من مجموع 3574 تحليلا مخبريا، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 2 فاصل 46 في المائة.

وبلغ العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء في شهر مارس من العام الماضي، 25 ألفا و231 وفاة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجي يوم أمس، 78 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمتعافين إلى 685 ألفا و 712 شخصا.

كما تراجع عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، إلى 377 مصابا، من بينهم 15 حالة جديدة، و91 شخصا مقيما بأقسام العناية المركزة، في حين يخضع 28 مريضا للتنفس الاصطناعي.

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