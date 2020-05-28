30 ماي: آخر أجل لتقديم مطالب التعويض للمؤسسات المتضرّرة من كورونا



أًصدرت وزارة الماليّة بلاغا اليوم الخميس، ذكّرت فيه المؤسسات المتضرّرة من تداعيات وباء كورونا والراغبة في التمتع بآليات الإحاطة والدّعم أنّ آخر أجل للتسجيل بالمنصّة الإلكترونيّة » entreprise.finances.gov.tn » المحدثة لتقبّل المطالب هو 30 ماي 2020 وذلك حسب قرار وزير الماليّة المؤرخ في 8 ماي والمتعلّق بإحداث لجنة الإحاطة ودعم المؤسسات المتضرّرة من تداعيات وباء كورونا.

بينت الوزارة بأنّ العدد الجملي للمؤسّسات المسجّلة بالمنصّة إلى حدّ الآن بلغ 5278 مؤسسة تقدّمت بـ 12498 مطلبا باعتبار أنّ كلّ مؤسسة يمكنها تقديم أكثر من مطلب والانتفاع بأكثر من آلية من الآليات الموضوعة على ذمّتها. وتتوزّع هذه المطالب أساسا بين الانتفاع بإجراءات ذات طابع جبائيّ بنسبة 42% والانتفاع بإجراءات ذات طابع ماليّ بنسبة 44 %.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة الفنيّة تعكف حاليا على معالجة المطالب بالاعتماد على مدى استجابتها للشروط المحدّدة، وبهدف تسريع نسق معالجة الملفات تعتمد اللّجنة على تقارير مبسطة تقدّمها المؤسسات عبر المنصّة ويتمّ إعدادها سواء من قبل مراقبي المحاسبات أو المهنيين المعتمدين في المحاسبة حسب الحالة.

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