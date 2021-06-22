وزير الصحة: 30% من التونسيين لديهم مناعة ضدّ فيروس كورونا

عقد وزير الصحة فوزي مهدي صباح اليوم الثلاثاء 22 جوان 2021، ندوة صحفية حول تطور الوضع الوبائي وتقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19.
وقد أكد الوزير أن نسبة ظهور المرض حاليا في تونس بلغت 203 حالة لكلّ 100 ألف ساكن وأن 4 ولايات (القيروان وباجة وسليانة وزغوان) فاقت 400 حالة لكل 100 ألف ساكن وأن هناك ولايات وهي منوبة والقصرين وسيدي بوزيد تستوجب أخذ تدابير وإجراءات وقائية أكثر صرامة لتفادي تدهور الأوضاع وتطور الحالة الوبائية بها.
كما أفاد الوزير بأن الوزارة قامت بحملة تقصي للمناعة الجماعية أظهرت نتائجها الأولية أن حوالي 30% من التونسيين لديهم مناعة ضدّ فيروس كورونا وأن نسبة المناعة بالجهات الموبوءة تعتبر أقلّ وهو ما يمكّن من تفسير الإنتشار الكثيف للمرض بها.
وبخصوص حملات التقطيع الجيني، ذكر فوزي مهدي أنها مكنت من التعرف على السلالات المتحورة لفيروس كورونا الموجودة في تونس وأن السلالة البريطانية هي الأكثر إنتشارا في بلادنا وأننا نشهد إنخفاضا في معدّل أعمار المرضى بفيروس كورونا وإرتفاعا في عدد الوفيات للحالات الخطيرة.
أما بخصوص التحاليل فقد ذكر وزير الصحة أنه نظرا لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية يجب تكثيف حملات التقصي خاصة بالولايات التي شهدت إرتفاعا كبيرا في عدد الحالات رغم أن نسبة التقصي حاليا تبلغ 400 تحليل لكلّ 100 ألف ساكن فيما بلغت نسبة إيجابية التحاليل 29% والتي تعتبر نسبة مرتفعة خاصة في مستوى القطاع العمومي أين يتجاوز معدل الحالات 60%.
وقال الوزير إنه تم خلال الأسبوعين الأخيرين الترفيع في عدد أسرة الإنعاش بـ41 سرير ليبلغ العدد الجملي لأسرة الإنعاش 457 سرير بنسبة إشغال تقدر بـ83,2% فيما تم الترفيع في أسرة الأكسجين ب121 سرير ليبلغ العدد الجملي لأسرة الأكسجين 2431 سرير بنسبة إشغال تقدر بـ70,6%.
وأعلن الوزير بالمناسبة أنه سيتم إضافة 18 مركز تلقيح جديد بمختلف مناطق الجمهورية (الرديّف، أمّ العرايس، القطار، الحاجب، الفحص، غار الدماء، نفزة، تستور، الشابة، قصور الساف، قليبية، قربة، ماطر، راس الجبل، الدهماني، المروج، مرناق، بوعرقوب) .
هذا ويجدر التذكير اأن عدد المسجلين عبر منظومة Evax بلغ 2.560.933 مواطن.
كلمات البحث :تونسيين;كورونا;مناعة
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