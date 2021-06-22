وزير الصحة: 30% من التونسيين لديهم مناعة ضدّ فيروس كورونا

عقد وزير الصحة فوزي مهدي صباح اليوم الثلاثاء 22 جوان 2021، ندوة صحفية حول تطور الوضع الوبائي وتقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19.

وقد أكد الوزير أن نسبة ظهور المرض حاليا في تونس بلغت 203 حالة لكلّ 100 ألف ساكن وأن 4 ولايات (القيروان وباجة وسليانة وزغوان) فاقت 400 حالة لكل 100 ألف ساكن وأن هناك ولايات وهي منوبة والقصرين وسيدي بوزيد تستوجب أخذ تدابير وإجراءات وقائية أكثر صرامة لتفادي تدهور الأوضاع وتطور الحالة الوبائية بها.

كما أفاد الوزير بأن الوزارة قامت بحملة تقصي للمناعة الجماعية أظهرت نتائجها الأولية أن حوالي 30% من التونسيين لديهم مناعة ضدّ فيروس كورونا وأن نسبة المناعة بالجهات الموبوءة تعتبر أقلّ وهو ما يمكّن من تفسير الإنتشار الكثيف للمرض بها.

وبخصوص حملات التقطيع الجيني، ذكر فوزي مهدي أنها مكنت من التعرف على السلالات المتحورة لفيروس كورونا الموجودة في تونس وأن السلالة البريطانية هي الأكثر إنتشارا في بلادنا وأننا نشهد إنخفاضا في معدّل أعمار المرضى بفيروس كورونا وإرتفاعا في عدد الوفيات للحالات الخطيرة.

أما بخصوص التحاليل فقد ذكر وزير الصحة أنه نظرا لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية يجب تكثيف حملات التقصي خاصة بالولايات التي شهدت إرتفاعا كبيرا في عدد الحالات رغم أن نسبة التقصي حاليا تبلغ 400 تحليل لكلّ 100 ألف ساكن فيما بلغت نسبة إيجابية التحاليل 29% والتي تعتبر نسبة مرتفعة خاصة في مستوى القطاع العمومي أين يتجاوز معدل الحالات 60%.

وقال الوزير إنه تم خلال الأسبوعين الأخيرين الترفيع في عدد أسرة الإنعاش بـ41 سرير ليبلغ العدد الجملي لأسرة الإنعاش 457 سرير بنسبة إشغال تقدر بـ83,2% فيما تم الترفيع في أسرة الأكسجين ب121 سرير ليبلغ العدد الجملي لأسرة الأكسجين 2431 سرير بنسبة إشغال تقدر بـ70,6%.

وأعلن الوزير بالمناسبة أنه سيتم إضافة 18 مركز تلقيح جديد بمختلف مناطق الجمهورية (الرديّف، أمّ العرايس، القطار، الحاجب، الفحص، غار الدماء، نفزة، تستور، الشابة، قصور الساف، قليبية، قربة، ماطر، راس الجبل، الدهماني، المروج، مرناق، بوعرقوب) .

هذا ويجدر التذكير اأن عدد المسجلين عبر منظومة Evax بلغ 2.560.933 مواطن.

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