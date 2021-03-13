30 وفاة و640 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 12 مارس 2021، تسجيل 30 حالة وفاة و640 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقد ارتفع عدد حالات الوفاة في تونس منذ بداية الوباء إلى 8359 شخصا، فيما بلغت عدد الحالات الجملية المكتشفة 1031337 حالة.

وبلغ عدد المتعافين 207364 شخصا، بعد تسجيل 501حالة شفاء.

ويتم حاليا التكفل بـ1071 مريضا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 278 منهم بأقسام المركزة، و101 مريضا تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

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