3024 اصابة جديدة بفيروس كورونا و58 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020، تسجيل 3024 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يومي 23 و24 أكتوبر، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة 52399 حالة.

كما تمّ تسجيل 58 حالة وفاة جديدة خلال يومي 23 و24 أكتوبر إضافة إلى 106 حالات وفاة تم الإعلان عنها بصفة رجعية للمرصد الوطني للأمراض الجديدة و المستجدة في 25 أكتوبر 2020 ليرتفع عدد الوفيات إلى حدود مساء أمس الأحد، إلى 983 شخصا.

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