307 مُصابا بكورونا في المستشفيات والمصحات

أعلنت وزارة الصحة مساء الأحد، أنه يتم إلى حدود 1 جانفي 2022 التكفل بـ 307 مصابا بفيروس كورونا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 79 منهم بأقسام العناية المركزة والإنعاش و13 منهم تحت التنفس الاصطناعي.

كما تم في التاريخ ذاته، تسجيل 417 إصابة جديدة بالفيروس من مجموع 5338 تحليلا مخبريا بنسبة تحاليل إيجابية قُدّ بـ 7.81 بالمائة.

وسُجلت في اليوم ذاته، 6 حالات وفاة مصرح بها أوليا ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 25586 شخصا.

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