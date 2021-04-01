31 حالة وفاة و1290 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 31 مارس 2021، تسجيل 31 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، و1290 إصابة جديدة بالفيروس بعد اجراء 5715 تحليلا مخبريا.

وبلغ العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة على التوالي 8843 حالة وفاة و 255 ألفا و308 إصابات، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس 2020.

في المقابل، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 217 ألفا و928 شخصا، بعد تعافي 635 مصابا.

ويتم حاليا التكفل بـ1271 مصابا بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، إضافة إلى إقامة 325 مصابين حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 104 مصابين إلى التنفس الاصطناعي .

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