31 ديسمبر: آخر أجل لتنفيذ عروض عفو الديون الديوانية مع الخلاص دفعة واحدة

أعلنت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ لها، لكافة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المتخلّدة لديهم ديون ديوانية موضوع محاضر ديوانية أو موضوع أحكام قضائية، قبل غرّة جانفي 2021، والّذين صدر لفائدتهم عروض عفو مع الخلاص دفعة واحدة، أنّ آخر أجل لتنفيذ العروض المذكورة يكون يوم السبت 31 ديسمبر 2022.

وبمرور هذا الأجل يعتبر عرض العفو لاغيا، ولا يمكن بأيّ حال طلب تنفيذه أو الاستظهار به لدى السلطات الإدارية أو القضائية.

كما ذكّرت الإدارة العامة للديوانة كافّة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الّذين صدر لفائدتهم عروض عفو بالتقسيط، أنّهم مدعوون إلى إحترام رزنامة الخلاص المكتتبة من قبلهم وذلك حتّى لا يكونوا عرضة لدفع فوائض الـتّأخير.

وأكدت الإدارة العامة للديانة أن المصالح المركزية والجهوية التابعة لها تظلّ على ذمّة كافّة المتعاملين للإجابة على إستفساراتهم في الغرض وذلك عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي :

dgd.dg@douane.gov.tn

أو مباشرة عبر الهاتف على الرقم المختصر 1819

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