31 مارس: آخر أجل لقبول مطالب تسوية وضعية المؤسسات السياحية تجاه الـCNSS

دعا الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي في بلاغ له اليوم الخميس، كافّة المؤسّسات السّياحية ومؤسّسات الصّناعات التّقليديّة المدينة بعنوان اشتراكات نظام الضّمان الاجتماعي للعملة الأجراء في القطاع غير الفلاحي ونظام حوادث الشّغل والأمراض المهنيّة للثلاثيّات المنقضية إلى حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2020 والراغبة في تسوية وضعيتها تجاه الصندوق إلى تقديم مطالبها لدى المكاتب الجهوية والمحلية المختصّة ترابــيا في أجل أقصاه يوم 31 مارس 2021، وذلك وفقا للشروط التالية :

- إبرام جدولة لأصل الدّين،

- خلاص القسط الأول من الجدولة واعتباره كتسبقة،

- خلاص مصاريف التتبع.

كما دعا الصندوق المؤسّسات التي تولّت خلاص أصل الدّين إلى تقديم مطلب في طرح خطايا التأخير للنظر فيه من طرف اللّجنة المختصّة صلب وزارة الشؤون الاجتماعية.

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