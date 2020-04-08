من بينها تونس: هبة صينية ثانية لـ54 دولة افريقية

أعلنت سفارة الصين في تونس عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك يوم أمس الثلاثاء، أن رجل الأعمال الصيني « جاك ما » وصاحب شركة « علي بابا » المختصة في الانترنت أعلن أن هبة ثانية في طريقها لـ54 دولة افريقية في شكل تجهيزات ومعدات طبية لمكافحة جائحة كورونا.

وللتذكير فقد وصلت يوم السبت 28 مارس 2020، من جمهورية الصين الشعبية مجموعة من المعدات الطبية إلى جانب معدات للتوقي والحماية.

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